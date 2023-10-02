الموفد القطري يُحصي نتائج جولته في بيروت.. والمهمّة مستمرة!

كشفت مصادر سياسية وحكومية مطلعة لـ”الجمهورية” ألا موعد محدد للزيارة الرابعة للموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي الوزير جان إيف لودريان، الذي عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى باريس مُنهيًا زيارته إلى الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والوزير المفوض نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وعلى مستوى الوسيط القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني، فقد أفادت مراجع مطلعة “الجمهورية” بأنّه ما زال في بيروت يحصي نتائج جولته غير المعلن عنها ليستأنفها الأسبوع الجاري بزيارة متوقعة إلى السرايا الحكومية، بعد أن يعود ميقاتي غدًا إلى مكتبه في أعقاب الزيارة المطولة إلى نيويورك حيث شارك في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والأردن لأسباب عائلية، للتشاور في ما آلت إليه مهمته.

ولفتت المصادر إلى أنّ مهمة الموفد القطري السرية مستمرة ولا حاجة للحديث عن مستقبلها وما تحقق منها وما يمكن أن تؤدي اليه. فهو ما زال في مرحلة استكشافية دقيقة يُحصي المواقف ويبحث عما يمكن أن يقوم به في المرحلة المقبلة للنفاذ باتجاه أي خطوة عملية إيجابية، سواء أكملَ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مهمته أو علّقها لأسباب مختلفة، فهما متكاملان يتبادلان المعلومات بطريقة منتظمة سواء بالوسائل الديبلوماسية أو عبر اللقاءات غير المعلنة والاتصالات المباشرة بين أعضاء فريق عمل كل منهما.