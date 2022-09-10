الموقف السعودي من الاستحقاقات المقبلة: المطلوب شخصيات موثوقة عربيًا

برز تطور يتصل بالاستحقاقات اللبنانية تمثل بمعلومات توافرت لـ”النهار” ومفادها انه عُقدت في الأسبوع الفائت اجتماعات فرنسية – سعودية في العاصمة الفرنسية، وضمت عن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي السعودي “نزار العلولا” والسفير السعودي في لبنان “وليد بخاري” وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية.

وتبيّن وفق هذه المعلومات ان الموقف السعودي الذي تم ابلاغه الى الجانب الفرنسي حول لبنان يتناول نقاطا أساسيا من ابرزها أولا : ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعد لبنان على الخروج من ازمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي، بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها أولا.

ثانيا: ان هذه الظروف يجب ان تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، ان في الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الحكومي بحيث تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربيا من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيدا من أي تأثيرات أخرى وتعرف قيمة واهمية العلاقات العربية اللبنانية وعودة لبنان الى الموقف العربي الجامع، بما يعني ان المطلوب شخصيات موثوقة عربيًا.