المولوي بعد لقائه عوده: وضعنا أمامه كل المشاريع التي نعمل عليها من أجل راحة كل المواطنين

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي قال بعد الزيارة:

“تشرفنا بلقاء سيادة المطران الياس عوده في جلسة كانت جدا رائعة وجدا غالية علي وعلى قلبي، جلسة أعطانا فيها من محبته ومن ثقافته ومن غنى اطلاعه وحملنا مسؤولية الاهتمام بجميع الناس، بكل بيروت، بوجع بيروت ومصابها، كما حملنا أمانة الأمن والسلاح المتفلت وسلامة الطرقات وسلامة المواطنين”.

وتابع المولوي: “بدورنا وضعنا أمام سيادته كل المشاريع التي نعمل عليها من أجل راحة كل المواطنين ومن أجل سلامة بيروت، وكيف نحتضن كل المواطنين بمحبة ونشعر بوجعهم ونطبق القانون وروح القانون حتى نصل لمرحلة من الأمان الاجتماعي ومن الاستقرار وصولا لشيء من الازدهار الذي ينتظره المواطنون جميعا”.