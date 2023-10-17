"الميدل ايست" تضع 5 من 24 طائرة لديها في تركيا تحسبا لاندلاع صراع

قال متحدث باسم شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إن الشركة ستضع خمسا من طائراتها البالغ عددها 24 في تركيا كإجراء احترازي في حالة نشوب صراع.

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لن تؤثر على عملياتها وأن جميع الرحلات الجوية ستستمر كالمعتاد.

وفي آخر التطورات أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنّ ٤ فرق توجّهت إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث ٤ ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

فيما قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي قرب قرية علما الشعب بجنوب البلاد اليوم الثلاثاء 17\10\2023.

بينما أفادت معلومات mtv أنّ “ما تحدث عنه الصليب الأحمر هو نقل جثامين ٤ فلسطينيين وهم مَن عرض العدو الإسرائيلي فيديو محاولة تسللهم الى الداخل الفلسطيني”.