المُعارضة والحوار... موقفٌ موحّد مُرتقب

كشف عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر عن لقاءات داخلية في حزب “القوات اللبنانية”، وأخرى داخل التكتّل، بالإضافة إلى اجتماعات مع نواب المعارضة، وذلك للتأكيد على أن هذا الفريق لا زال موحّداً في مواقفه، ولإفشال أي محاولة “أخذ بالمفرّق”.

وشدّد، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، على أن “موقفاً موحّداً من المرتقب أن يصدر عن فريق المعارضة، ولهذا السبب استمهلنا الرد من أجل اتمام اللقاءات والاتفاق، مع التأكيد على أن موقفنا من الاستحقاق الرئاسي نفسه لم يتغيّر”.

ويلفت الأسمر إلى أن “البحث جارٍ لتحديد الموقف من طرح لودريان، الذي يطالب بورشة عمل يتم خلالها تحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل والنقاط التي قد نجتمع عليها في هذا الخصوص، والاتفاق على دور الرئيس أيضاً”.