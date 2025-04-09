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النائبة صليبا دعت الى خطة طوارىء مائية لمواجهة الشح في المياه

منذ 3 ساعات
النائبة نجاة صليبا

النائبة نجاة صليبا

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تناولت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح في مجلس النواب مسألة الشح في المياه، ولفتت الى ان “هناك توجها جديدا، حيث بدات ورشة الاصلاح في الحكومة. ولفتت إلى موضوع الجفاف. وأشارت إلى “ان المتساقطات كانت قليلة جدا هذا العام، ومعنى ذلك ،انه يجب ان يكون هناك حالة طوارىء لكي لا تعطش الناس ولكي لا تدفع فواتير جديدة لصهاريج المياه”.

وشددت على وجوب ان يكون هناك خطة لمعالجة الموضوع، وقالت:” وزير الطاقة حاضر لهذا الأمر ويتخذ الخطوات اللازمة لإيقاف الهدر ووضع برنامج ترشيد للمياه”.

وهنأت صليبا الوزراء على عملهم، مشيرة الى “ان البلديات ومصالح المياه هم مسوؤلون عن هذا الامر ومعالجة الوضع الصعب بوعي كامل، خصوصا ان الجفاف كان كبيرا هذا العام”.

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