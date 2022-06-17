النائبة نجاة عون توضح كلامها عن برّي

أثارت النائبة “نجاة عون” بلبلة عقب كلامها على محطة الأو تي في عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث وصفته بالمدرسة.

ولاقى كلام “النائبة التغييرية” موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من الجمهور الذي لا ينتمي الى الأحزاب التقليدية.

وعلقت عون على تويتر قائلة: “”توضيحاً للكلام الذي صدر عنّي خلال مقابلة ال otv وردود الفعل التي أثارتها، يهمني أن اوضح ان رأيي بالرئيس نبيه بري ينحصر بخبرته البرلمانية وليس تبرئته وتبرئة الطبقة السياسية من المسؤولية عما وصلت اليه البلاد اقتصادياً واجتماعياً وامنياً”.

وجاءت تصريحات النائبة رداً على سؤال حول تدخين النواب في غرفة في مبنى البرلمان، وقالت انها اعترضت على ذلك امام بري بالنظر الى أنه خلافا للقانون يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، فرد بري بأنه سيطلب من شرطة مجلس النواب إزالة جميع منافض السجائر من الغرفة.

وحول سؤال عن خبرة بري، قالت صليبا إنه “مدرسة”، وأضافت: “انشا الله اقدر استفيد منها”.