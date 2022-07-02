النائب أبو الحسن: البلد "فرط من إيدينا" وسنكون شرسين

أشار أمين سرّ “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن الى أنّ “اللقاء يُقارب موضوع الحكومة وأيّ ملفّ آخر بواقعية من دون أيّ تفاؤل وتشاؤم، قائلاً: “المرحلة الحالية هي الأكثر تعقيداً حكوميًّا نظراً للوضع الذي نعيشه واستحقاق رئاسة الجمهورية سيُعقّد أكثر عملية تشكيل الحكومة”.

وفي حديث تلفزيوني، قال أبو الحسن: “موقفنا إيجابي إزاء عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إنطلاقاً من سعينا لتسهيل التشكيل، ودعونا الآخرين لكي يُسهّلوا العمليّة فلا يجوز التمسّك بحصصٍ واهية والبلد “فرط من إيدينا” وعدم مشاركتنا كحزب لا يعني أنّ الطائفة الدرزيّة لن تكون ممثّلة في الحكومة”.

وإذ أعلن أنّ “اللقاء الديمقراطي” قد يُعطي الثقة للحكومة إذا كان بيانها الوزاري جيّداً، أكّد أبو الحسن: “سنكون شرسين في المساءلة وإنقاذ البلد ممكن من خلال تشكيل جبهة معيّنة تستطيع أن تقوّض محاولات بلع لبنان”، لافتًا الى أنّ الفساد في لبنان قضية قديمة ولن تنتهي في ظلّ استمرار نظامٍ سياسي قائم على المحاصصة الطائفية المكرّسة بالدستور، حيث لا يمكن المحاسبة لأنّ كلّ فريق يُشكّل محميّة سياسية وطائفية لكلّ من يتبع له”.

في سياق متصل، اعتبر أن “لا مجال لدينا إلا أن تبدأ الحكومة عملها وأن تستمرّ بمناقشاتها مع صندوق النقد، ولا بدّ من إعادة النظر في ثلاثية “دولة وجيش ومقاومة” لتكون “دولة وجيش واستراتيجية”، معتبرًا أنّه في “المعطيات الحالية لن تتشكّل حكومة وهذا الخيار هو الأسهل بالنسبة للعهد”.

الى ذلك، أشار إلى أنّه إذا استمرت المعارضة بهذا التشرذم قبيل الانتخابات الرئاسية سنخيّب آمال من انتخبنا، مطالبًا “كل من يُؤمن بالخط السيادي والقرار الحرّ بتشكيل جبهة و”قوى التغيير” تُكابر و”لحالن ما فيهن يعملوا شي وهنّي وصلوا على المجلس بمعركة نحنا خضناها”.