النائب أشرف ريفي: لي أسمي ميقاتي.. وهذا العهد “أسود وفاشل”

أعلن النائب أشرف ريفي بعد انتهاء انتخابات اللجان في مجلس النواب انه لم يترشح الى أي لجنة نيابية، مضيفا ان انه لديه اعتبار امني اولا، واولويات أخرى ثانيا، منها ترتيب “البيت السني” لمد اليد للمكونات الاخرى لفعل جبهة سيادية بوجه المشروع الايراني.

واشار ريفي في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه يتواصل مع العديد من الاطراف السنية، وأضاف ان الجميع بدأ يدرك أهمية التشاور والتنسيق مع الاخر.

وعن رئاسة مجلس الوزراء، قال ريفي انا لا أمشي بشخص الا اذا كان تغييري وسيادي، مؤكدا انه لن يمشي بأي من أسماء المنظومة السابقة.

ولفت الى انه لا مصلحة له بأن يأتي رئيسا لمجلس الوزراء بنهاية عهد الرئيس عون، قائلا انه يهيأ نفسه للمرحلة القادمة مع تغيير أكبر ومه رئاسة جمهورية جديدة.

واعتبر ريفي في حديثه لموقعنا ان هذا العهد هو أسود وفاشل وسرق وحرق البلد، مضيفا ان التعاون معه هدر للوقت.