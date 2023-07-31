الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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النائب البزري ومفتي صيدا يبحثان تداعيات أحداث عين الحلوة

منذ 18 ثانية
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زار النائب عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان، حيث تم البحث في التطورات الأمنية الخطيرة في مخيم عين الحلوة وتداعياتها على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى المدينة نفسها.

وأكد الجانبان، وفق بيان مكتب البزري “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتثبيت الهدوء حماية للمدينة وجوارها والمخيم وأهله وللقضية الفلسطينية التي يدفع شعبها، وتدفع حاضنتها الرئيسة مدينة صيدا الثمن الغالي من هذه الإشتباكات”.

وتمنى الدكتور البزري على “المفتي سوسان دعوة مختلف القوى الصيداوية الرئيسة في المدينة ومرجعياتها الدينية لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأحداث وتداعياتها”.

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