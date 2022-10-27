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النائب السابق علي درويش: أفق تشكيل الحكومة "مسدود"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 8:00 صباحًا
علي درويش

علي درويش

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أشار النائب السابق علي درويش إلى أن “أبواب تشكيل الحكومة مقفلة وصعبة جداً، لكنها ليست مستحيلة، وهناك صعوبة بإحداث خرق ما في ما تبقى من وقت، فالأفق مسدود”.

وفي تعليقه على المراهنين على التشكيل في الساعات الـ ٤٨ المقبلة، قال درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة: “إذا مر يوم الجمعة ولم تبصر الحكومة النور تصبح هناك استحالة لتشكيلها يوم السبت، خصوصاً وأن الرئيس ميشال عون سيغادر بعبدا يوم الأحد”.

مجدداً القول إن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سعى جاهداً منذ ٢٩ حزيران الماضي عندما سلم الرئيس عون مسودة التشكيلة الحكومية وهو لغاية الآن لم يتلقَ جواباً عليها، وكان في ذلك الوقت منفتح على كل الاقتراحات”.

أيام قليلة إذاً وينتهي عهد الرئيس عون، فهل ستشهد الساعات الأخيرة على معجزة ما تؤدي إلى ولادة حكومة أم أنها فعلاً باتت في “خبر كان”؟

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