النائب السابق لحاكم مصرف لبنان يكشف “جدوى” بيع احتياطي لبنان من الذهب!

رأى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش أن اقتراح بيع احتياطي الذهب يتيم ولا يحل الا جزءاً بسيطاً من المشكلة وبعد فترة من الزمن.

وشرح خلال برنامج “للتوضيح” عبر الـLBCI أن مخزون الذهب “مش بالجيبة” فقسم عبارة عن سبائك وعملات وقسم بالولايات المتحدة ومن الصعب العثور على من يشتري الذهب من لبنان وينقله، وبالتالي، المسألة ليست سريعة وسهلة، كما أن القانون منع التصرف باحتياطي الذهب الا بموافقة مجلس النواب.

واوضح أن بعد الثورة أُهدر من الاحتياطات النقدية لدى مصرف لبنان بين 20 و25 مليار دولار الى دعم غير مفيد، معتبراً أن الـ 7 أم 8 مليارات التي يمكن تحصيلها من احتياطي الذهب اليوم قد تُهدر أيضاً خلال أشهر، وهذا ما يؤكد أن بيع الذهب غير مفيد كون المبلغ قليل نسبة للهدر الاحتياطي الذي يحصل شهرياً، كما قال.

وكشف العياش انه منذ العام 1992 حتى 2019، بلغ عجز الموازنة حوالى 82 مليار دولار، لافتاً الى انه بغياب اصلاح الوضع المالي لا يجب التفكير ببيع الذهب وتسليم المبلغ للطبقة السياسية الحاليةـ لكن في حال طُبّق الاصلاح وخُفّض عجز الموازنة عندها ممكن التفكير في الموضوع.

وأضاف: “المشكلة بأن نبيع الذهب ويستمر الانفاق والهدر لأننا نكون أضعنا هذه الثروة بالهدر والفساد”.

وعن الحلّ، رأى العياش أن الطريق الوحيد هو أن ننسى الذهب ونركز على الاصلاح بشكل يزيد من ايرادات الدولة ويخفف من نفقاتها غير المجدية، اضافة الى العمل على موازنة 5 سنين لاعادة الدين الى مستويات مقبولة، “لأن اذا راح الذهب ما بتفلس الدولة لان اصلا مفلسة، ولكن مبلغ موجود بكون راح ضيعان اذا استخدم لتعويض الودائع او سد جزء من عجز الموازنة بدل العمل على مشاريع انتاجية” كما قال.

وتابع: “اليوم يجب بناء خطة اصلاحية صحيحة متفق عليها وممكن الالتزام بها وموافق الشعب عليها، لان الاصلاح الشعب سيدفع ثمنه من الضرائب وتخفيض اجور القطاع العام وتخفيض الانفاق الاجتماعي”.