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النائب "بلال الحشيمي" يشكر ميقاتي على اهتمامه بإعادة إحياء مشروع نفق ضهر البيدر

منذ 49 دقيقة
النائب بلال الحشيمي

النائب بلال الحشيمي

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عبر النائب بلال الحشيمي، عن شكره، اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “إيلائه الاهتمام اللازم لإعادة إحياء مشروع نفق ضهر البيدر عبر تكليف مجلس الانماء والاعمار بإعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد دفتر شروط لتلزيم المشروع بطريقة الـBOT بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك في جلسته بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤”.

وأشاد الحشيمي بجهود ميقاتي “المبذولة وتقديمه كل التسهيلات وصولاً إلى حل مشكلة تمويل الدراسات”. كما أثنى على “متابعة الوزير جورج بوشكيان الدؤوبة لهذا الملف”، مشيداً في الوقت نفسه ب”التعاون والمتابعة الحثيثة من قبل معالي وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في هذا الصدد”.

واعتبر أن “هذا النفق بات ضرورة ملحّة بعد تردّي حال طريق ضهر البيدر”، متمنيّاً على مجلس الإنماء والإعمار “تسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن لتخفيف معاناة اللبنانيين اليومية على طريق ضهر البيدر”، منوّهاً ب”أهمية هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للبنان وكونه نقطة تواصل مهمة بينه وبين العالم العربي”.

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