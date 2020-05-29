النائب جورج عدوان: على الحكومة ارجاء التعيينات واعتماد الالية

النائب جورج عدوان
النائب جورج عدوان

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اعتبر  عضو تكتل الجمهوية القوية النائب جورج عدوان أن على الحكومة إرجاء التعيينات واعتماد الالية.

وقال عدوان عبر “تويتر”، “اما وقد أقر قانون آلية التعيين في الفئة الاولى في المجلس النيابي فعلى الحكومة ارجاء التعيينات واعتماد الالية والا ستسجل على نفسها ممارسة لا اصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل اللبنانيون ان نضع حدا نهائيا له باعتماد الكفاءة”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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