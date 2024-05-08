النائب درغام: مسألة النزوح السوري أمر وجودي وعلى لبنان العمل بجدية لمواجهتها

أكد النائب أسعد درغام أن التصدي لم يبلغ بعد مستوى الجدية المطلوب في التعامل مع تحدي النزوح السوري، مشيرًا إلى أن تحذير “التيار الوطني الحر” من خطورة النزوح لم يجد استجابة كافية من اللبنانيين.

درغام وفي حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، رأى أنه على لبنان أن يتحرك بصورة جدية لضرورة إعادة السوريين لكي يصل إلى الحد المطلوب مع المجتمع الدولي.

وأشار درغام إلى فضيحة في الهبة الأوروبية، كاشفًا عن أن 40 بالمئة من المليار يورو ستكون للسوريين، لافتًا إلى أن القرار الدولي مبني على مصلحته لئلا يذهب السوريون الى أوروبا.

واعتبر درغام أن مسألة النزوح السوري اليوم وجودية، لافتًا إلى أن هذا القرار سيادي وواجب على كل لبناني. وعن التدابير للحد من النزوح في منطقة عكار وخاصة ضبط الحدود البرية، أكد درغام أن فوج الحدود البري لا يمتلك القدرة العددية واللوجستية والمادية لإقفال الحدود بالكامل.

ونفى درغام الأحاديث عن فصل النائب ألان عون من تكتل “لبنان القوي”، قائلًا إن هذا شأن داخلي في التيار الوطني الحر ولم يصدر عنه أي شيء.