النائب رازي الحاج: أزمة الخبز ناتجة عن تهريب الطحين المدعوم

أشار النائب رازي الحاج، في تصريح الى “أن المعدل العام لاستيراد القمح هو حوالي 588 ألف طن سنويا. في العام 2021 تم استيراد 754 ألف طن أي بزيادة 166 ألف طن عن المعدل العام، مشددًا على “أن ازمة الرغيف واستمرار اذلال اللبنانيين يعودان إلى تهريب الطحين المدعوم حتى وصل الامر لاستخدامه علفا للمواشي”.

ووضع الحاج هذه الحقيقة برسم القضاء المختص سائلا:- 3000 طن من القمح دخلت الى لبنان من 15 شباط 2022 ولم تنته فصول دخولها وحيازتها للمواصفات القياسية، ولا نعرف مصيرها وان تم تصريفها تهريبا وأين أصبحت؟

– كيف تم توزيع الحصص على المطاحن؟ معاييرها؟ طائفيا ؟ مناطقيا؟ محاصصة مصالح؟

– لماذا اقفلت 5 مطاحن عن العمل؟

وفي وقت سابق، عٌقد في وزارة الداخلية والبلديات اجتماع شارك فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال “بسام مولوي”، وزير الدفاع الوطني “موريس سليم”، وزير الاقتصاد “أمين سلام” وممثلون عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

وبحث الاجتماع في مسألة الأمن الغذائي وتحديدا الخبز. وشددوا على “ضرورة ضبط المخالفين”.

وشدد الوزير مولوي “على انه سيكون هناك تدخل عاجل للاجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ اقسى الاجراءات القانونية في حقهم”.