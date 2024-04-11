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النائب سليمان: الأوضاع الأمنية المتلاحقة تستوجب حكمة كل القيادات

منذ 4 دقائق

النائب محمد سليمان

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رأى النائب محمد سليمان، خلال استقباله وفوداً معايدة بالفطر في منزله في وادي خالد، أن “الأوضاع الأمنية المتلاحقة تستوجب حكمة كل القيادات والمرجعيات السياسية لقطع طريق الفتنة التي تعمل لتعكير الأجواء وخلق انقسامات في البلد”.

وأكد أن “استدراج البلد للنزاعات مرفوض، والمطلوب عدم الانجرار وراء ردات فعل في غير مكانها قد تؤدي إلى توتر والى ضرب للإستقرار الداخلي، والحل الأساسي يبدأ بعودة انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحمل المسؤولية ويحمل مشروع حماية البلد ويدافع عن مصالح اللبنانيين ومستقبل أبنائهم”.

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