النائب سليمان: ردود الفعل الطائفية على مسألة التوقيت خطأ أكبر

استغرب النائب محمد سليمان النقاش الحاصل حول قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي شهرا. وقال في بيان:

“محزن ومؤسف في آن معا هذا النقاش الطائفي البغيض حول تأخير العمل بالتوقيت الصيفي شهرا. واذا كان القرار خطأ، فان ردود الفعل الطائفية خطأ اكبر، وكأن حل المشاكل التي يعيشها الشعب اللبناني يكمن في تقديم الساعة او تأخيرها”.

وأضاف: “حان الوقت لانتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة للتصدي للمشاكل التي يعيشها الشعب اللبناني، وبانتظار حصول ذلك فلتتوقف المزايدات الشعبية والطائفية، لكي تتمكن حكومة تصريف الاعمال من مواجهة الازمات الطارئة، وما أكثرها”.