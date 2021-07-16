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النائب علي بزي: مجلس النواب سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود

16 - يوليو - 2021
النائب علي بزي

النائب علي بزي

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أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي خلال لقاء حواري سياسي – اقتصادي أقيم في منزل عضو بلدية بنت جبيل سامي بزي، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول المساعدة في إنقاذ الجميع والبلد، ولكن للأسف تغلبت المصالح الضيقة على مصلحة البلاد والعباد”، مشددا على أن “المرحلة الراهنة تتطلب قدرا عاليا من المسؤولية الجماعية للحؤول دون الانهيار” .

وأكد “تفهمه غضب المواطنين ومعاناتهم، إزاء الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية”، وقال: “نحن أيضا جزء من هذا الغضب، فهذه المعاناة لا يجب أن تجعل الواحد منا يضل الطريق”.

وأشار إلى “واجبات الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في ملاحقة المهربين والمحتكرين والمخزنين”، معتبرا أنهم “يمارسون أبشع أنواع الاستغلال ضد المواطنين”.

وكرر بزي ما قاله الرئيس بري أن “لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وإن مجلس النواب سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور”.

وحضر اللقاء مسؤول حركة “أمل” في منطقة بنت جبيل علي حسين خليل، ومسؤول الحركة في المدينة خضر طنانا، وكوادر حركية واعضاء بلدية واختيارية.

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