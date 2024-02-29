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النائب "علي خليل": التخبط الحكومي بدأ منذ 2019 ولم ألتقِ جعجع

منذ 19 ثانية
النائب علي خليل

النائب علي خليل

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رأى النائب علي حسن خليل أنّ هناك تخبطاً حكومياً واضحاً منذ العام 2019 والمطلوب أن يكون التعاطي أكثر مسؤولية، والدعم خسّر لبنان أكثر من 15 مليار دولار وللأسف وصلنا إلى ما حصل لاحقاً.

وأشار إلى أنه لا يمكن الترقيع في موضوع الرواتب والمساعدات التي اقرت في الحكومة بالامس كان يجب أن تدخل في صلب الراتب ومن ضمن الموازنة.”

وأضاف: “في نقاش الموازنة الاخير، قلت بأنها لا تلبي المطلوب ولا الواقع وحرام اي عسكري يطلع على التقاعد بأقل من 1000 دولار اميركي، وانّ أي طعن بكل الموازنة يعيدنا الى موازنة العام الماضي التي تتبع القاعدة الاثني عشرية وبالتالي هذا الامر كارثي على الرواتب وغيرها، و المجلس الدستوري لديه رأي بموضوع قطع الحساب ولن يخالفه وبالتالي لن يبطل الموازنة لهذا السبب.”

وتابع: اي طعن بكل الموازنة يعيدنا الى موازنة العام الماضي التي تتبع القاعدة الاثني عشرية وبالتالي هذا الامر كارثي على الرواتب وغيرها”.

وقال حسن خليل: نحن في حركة امل لا اعداء لنا في لبنان بل خصومات سياسية، واحياناً تكون حادة مثل خصومتنا مع القوات.

وأضاف: غير صحيح انتي التقيت سمير جعجع ولو حصل هذا اللقاء لدينا الجرأة كحركة أن نعلن عنه”

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