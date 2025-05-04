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النائب كنعان: الربح والخسارة في أيّ استحقاق انتخابي لا يُعبّر عنه إلّا بأسلوب محترم

منذ 23 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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صدر عن النائب إبراهيم كنعان البيان الآتي: “يتمّ التداول بفيديو أثناء تواجدي في مكتب لائحة (صار وقتا) في الجديدة – البوشرية – السد، يتضمّن هتافات مسيئة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

لذا، أودّ التأكيد أنّني غير معني بهذه الهتافات ولا أوافق عليها، والتباين في الآراء والمواقف والمواقع لا يجوز، بالنسبة اليّ، أن يتحوّل إلى إساءة للآخرين ولا إلى انزلاقٍ الى لغةٍ لم اعتمدها يوماً.

كما أشدّد على أنّ الربح والخسارة في أيّ استحقاقٍ انتخابي لا يجب أن يُعبَّر عنه إلا بأسلوبٍ محترم وراقٍ، وهو ما اعتاد عليه أبناء المتن، وما حصل كان مجرّد تعبيرٍ عفوي مرفوض صادر عن مجموعة صغيرة كانت متواجدة في المكان عادت واعتذرت عنه، ولكن يبقى أنّ ما حصل لا يمتّ بصلة لقيمنا وهو مستنكر”.

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