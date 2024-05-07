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النائب نبيل بدر: لتفعيل مهام "فوج حرس بيروت" في حماية شوارع العاصمة ومنافذها

منذ ساعة واحدة
النائب نبيل بدر

النائب نبيل بدر

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كتب النائب نبيل بدر عبر منصة “إكس”: “إن الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدورة زينب معتوق التي قطفت يد الإجرام والغدر زهرتها، تعود لتلقي الضوء على الفوضى والسرقات والتفلت الأمني الحاصل في العاصمة ومحيطها”.

وأضاف: “وأمام هذه الجرائم المتكررة سواء أكانوا فاعليها من التابعية السورية أم غيرها، نطالب من جديد بضرورة تسليح “فوج حرس بيروت” وتدريب عناصره وتفعيل مهامهم في حماية شوارع العاصمة ومنافذها، بهدف مكافحة تلك الآفات الغريبة عن المجتمع وعاداته.

وتابع: “يجب أن يعي جميع المعنيين بأنه لم يعد بإمكاننا السكوت عن هذا الفلتان والتراخي أكثر من ذلك، فالحزم والقسوة مطلوبتين حين يتعلق الأمر بأمن بيروت والوطن”.

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