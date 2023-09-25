القوات: لا يمكن انتظار الحل السياسي في سوريا للبدء بإعادة النازحين

علّق جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية على ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ حول الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأكد في بيان ما يلي:

-أولاً: بعد توقف المعارك الحربية على مجمل الأراضي السورية وبعد الفرز الواضح بين مناطق خاضعة للنظام السوري أو لحلفائه ومناطق خاضعة للمعارضين أو أخصام النظام، باتت الامكانية متوفرة لعودة السوريين المتواجدين في لبنان إلى واحدة من هذه المناطق.

-ثانياً: إن عدد اللاجئين السوريين الفعليين والخائفين على حياتهم من النظام بات يعد بالآلاف مقارنة مع عدد المهاجرين غير الشرعيين والوافدين الجدد الذين بات مجموع عددهم يناهز المليون ونصف سوري متواجد على الأراضي اللبنانية بشكل غير قانوني وغير شرعي.

-ثالثاً: لا يمكن الشعب اللبناني انتظار الحل السياسي في سوريا للبدء بإعادة النازحين إلى بلادهم، فالبنى التحتية معدومة والوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي والديموغرافي يرقى إلى أزمة لبنانية وجودية كيانية حقيقية”.