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النقابات العمالية في الجنوب: لمساندة المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة

منذ 32 دقيقة
علما لبنان وفلسطين

علما لبنان وفلسطين

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أكد تجمع النقابات والروابط العمالية في الجنوب، في بيان “أننا نتابع بكل اعتزار وفخر وتأييد التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق عملية طوفان الأقصى المباركة، وندعو زملاءنا نقابيي محور المقاومة في العالم العربي والإسلامي وكل شرفاء العالم إلى مساندة المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة في هذه اللحظات التاريخية من الصراع مع العدو الصهيوني، والوقوف إلى جانب مقاومته المشروعة في وجه جرائم الكيان المتواصلة”.

كما دعا التجمع كل الجماهير العربية والإسلامية المؤمنة بخيار المقاومة وبحتمية النصر إلى أن يكونوا “في حجم اللحظة التاريخية التي ستعيد بناء مسار الأحداث، وعلى كل مكونات النظام الرسمي العربي والإسلامي التقاط الفرصة التي أتاحتها لهم المقاومة المنتصرة للعودة عن خيارات الذل والاستسلام والتطبيع المهين مع العدو الصهيوني”.

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