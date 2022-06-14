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النقل البري: اما آن لهذه المهزلة ان توقفها اجراءات الحكومة؟

منذ 9 ساعات
النقل البري

النقل البري

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أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيان جاء فيه، “امّا وقد اصبح تسعير المحروقات في لبنان خارج سياق المنطق، يتخطى حدود القدرات المعيشية وامكانيات ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف، “امّا وقد صار سعر صفيحة البنزين يحدّد في البورصة الحكومية في لبنان، بشكل يطحن فيه قطاع النقل البرّي، ويطيح بالسائقين العموميين، ويدفع بعائلاتهم الى التهلكة. اما بعد، فلا استغراب ان تجاوز السائقون حدود الانتقاد ومساحة ردّ الفعل التقليدي في الاحتجاج”.

ولفت البيان الى أنه “لم يعد مقبولاً لا التفرج ولا الصمت. واننا كنقابيين نحذر للمرة الألف: اوقفوا مهزلة الارتفاع الصاروخي لصفيحة البنزين. لم يعد بمقدور السائق ان يتحمل الموت السريع احتراقاً بالاسعار”.

وختم، “اما آن لهذه المهزلة ان توقفها اجراءات الحكومة؟”

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