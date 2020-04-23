“النقل البري” ينتفض… إلى العمل اعتبارا من الغد!

دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس كل سائقي الفانات والباصات إلى النزول إلى الشارع اعتبارا من الغد وممارسة عملهم وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية.

ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى ان “الجوع أقوى من أي قرار ومشكلتنا أنه منذ اللحظة الأولى نتصرف بحكمة ومسؤولية ولكن يبدو أن هذا الحس بالمسؤولية يفسّر على أنه ضعف”، مضيفا :”لا علاقة لنا بأي لائحة أسماء ولا بوزارة الشؤون الإجتماعية ولن نرضى إلا باللوائح الموجودة في قطاع النقل البري والبحري ولن نرضى بالإستنسابية”.

وختم متوجها للحكومة ووزير الداخلية: “نحن نقابات دورنا تلقي الصدمات وإستيعابها ولكن إذا المسؤولين غير موجودين فنحن موجودون”.