النواب العونيون يحتمون بآلية عسكرية؟

تداول مغردون صورة تظهر نواب تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل، يتجمعون في مركبة متواضعة بهدف الوصول الى مجلس النواب اليوم.

#ثلاثاء_الغضب

دخول نواب التيار كما دخول السارقين pic.twitter.com/e0SkdHcHC5 — Cedars 1 (@1Cedars) February 11, 2020

وضمت الآلية النائب ابراهيم كنعان والنائب سيزار ابي خليل اضافة الى ثلاثة نواب آخرين. ورجح البعض ان تكون الآلية عسكرية، فيما قال آخرون انها قد تكون آلية نقل مدنية، وأشارت كتابات أخرى إلى أن هذه الصورة قديمة، التقطت خلال توجّه الوفد، ممثلًا رئيس الجمهورية ميشال عون، للعزاء بوالدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السيدة ماري حبيب جعجع، العام 2017.