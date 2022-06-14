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النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت

منذ ساعة واحدة
جلسة مجلس النواب

جلسة مجلس النواب

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عقد النواب، محمد سليمان، وليد البعريني، أحمد رستم، سجيع عطية، أحمد الخير، بلال الحشيمي، عماد الحوت، جميل عبود، نعمة افرام، جان طالوزيان، عبد العزيز الصمد ونبيل بدر، اجتماعاً بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وفي مقدمها ملف الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بالإضافة إلى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعدها، صدر عن “لقاء” النواب المستقلين بيانًا طالبوا فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

واعتبر البيان، أن تأخير الدعوة للاستشارات النيابية لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، في وقت نحن بأمس الحاجة لتشكيل حكومة جديدة تعمل على وقف الانهيار الكبير الذي يفتك بالبلاد والعباد.

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