النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!

أشارت مصادر خاصة الى ان النيابة العامة الإستئنافية في بيروت برئاسة القاضي زاهر حمادة، قد أحالت عدد من الشكاوى التي تم التقدم بها ضد ياسين فواز المعروف بـ “كينغ رولودكس”، الى مفارز قضائية مختلفة وبأكثر من موضوع سيتم التحرك على أساسها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي التفاصيل ان فحوى الشكاوى المقدمة ضد فواز تتعلق بقضايا إزعاج الآخرين، التي يبدو ان البعض يعمل على إستغلالها بهدف الإيقاع بالمدعى عليه بسبب إستفزازه السلطات السياسية وبعض التابعين لها المتخوفين من تأثير فواز عليهم على أكثر من صعيد.

رغم أن هذه الشكاوى لا مسوغ قانوني لها، فبعد الإطلاع عليها وعلى مضمونها تبين أنها ذات طابع مدني وإحالتها الى المفارز القضائية بهذه السرعة وبتدخل النيابة العامة رغم بساطتها أمر مستغرب.

فهل من جهة سياسية تعمل فعلاً على فبركت قضايا بهدف الايقاع بالـ” كينغ رولودكس”؟