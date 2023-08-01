الأربعاء 14 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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الهدنة لم تصمد طويلًا.. أصوات الرصاص والقذائف تُدوّي في عين الحلوة مجددًا

منذ ساعة واحدة
سيارة إسعاف في مخيم عين الحلوة في لبنان - رويترز

سيارة إسعاف في مخيم عين الحلوة في لبنان - رويترز

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لم يصمد وقف إطلاق النار طويلًا في عين الحلوة، حيث سمع منذ بعض الوقت صوت إطلاق رصاص وقدائف صاروخيّة، قرب مواقع حركة “فتح” ومدارس الأونروا في المخيم، وتحدثت مصادر عن انهيار الهدنة التي تمّ الاتفاق عليها.

يأتي ذلك بعد أن كانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، قد عقدت اجتماعًا طارئًا لمتابعة الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، حيث دعا المجتمعون إلى تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فورًا، والعمل على توفير المناخ الآمن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم، وبناء عليه شكلت هيئة العمل لجنة ميدانيّة لتنفيذ ذلك.

كما تمّ تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكّلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والأمنية اللبنانية وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك.

في سياق متّصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في إفادة صحافية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير “المقلقة”، عن تصاعد العنف في مخيم للاجئين في لبنان.

وقالت مصادر أمنية لـ “رويترز” إن 11 شخصًا على الأقل، معظمهم من المسلحين قتلوا في المخيم منذ اندلاع القتال يوم السبت، بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

 

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