الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهدوء يعود إلى اللبوة.. والجيش يفتح تحقيقًا ويدعو إلى ضبط النفس

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2023 4:15 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

عاد الهدوء إلى بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، حيث تمكن الجيش من فتح الطريق الدولية بالاتجاهين، بعد عمليات إطلاق نار من أسلحة خفيفة.

إلى ذلك، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيان أشار فيه، إلى أنّه “بتاريخ 1/10/2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/9/2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة”.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، مؤكدة أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.

وكان قد قطع شبان من عشيرة آل رباح طريق بعلبك – حمص الدولية في بلدة اللبوة، احتجاجًا على مقتل الشاب (ن.ر) ليل أمس السبت، برصاص الجيش.

ولدى محاولة دورية من الجيش فتح الطريق الدولية، تعرضت لهجوم من قبل أهالي الشاب من آل رباح، وأقدم شبان على رمي الدورية بالحجارة، ومنهم من أطلق النار على محيط تواجد الدورية، ما دفع عناصرها إلى التراجع حقنًا للدماء.

    المزيد من أخبار لبنان

    إيلي محفوض
    محفوض لقاووق: تنظيمكم المسلّح يلعب على المكشوف.. اخجلوا واستتروا
    نديم الجميل
    نديم الجميّل: الصراع الحقيقيّ اليوم هو لتحرير لبنان من هيمنة إيران
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    وزير الزراعة في قطر للمشاركة في مؤتمر حول الأمن الغذائي

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
    عروسا الحمدانية
    تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"