الهرمل تسجل 41 اصابة جديدة

سجلت الهرمل اليوم احدى واربعين اصابة جديدة بفيروس كورونا (24)من الفحوصات التي اجرتها فرق الترصد التابعة للهيئة الصحيه الاسلامية، بالتعاون مع وزارة الصحة وترصد الهرمل و17) من الحالات اليومية، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة بالفايروس.

تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات..

وأملت لجنة التتبع والترصد من الاهل الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية، متمنية الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم 12 حالة وفاة و1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت وزارة الداخلية والبلديات على بداية الإقفال عام للمرة الثانية ابتداء من السبت.

في سياق متصل، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض على حسابه عبر تويتر قائلاً: “بداية، اخبار جيدة. النتائج الاولية للقاح كورونا من شركة Pfizer مشجعة. هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.