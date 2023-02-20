الهلع يسيطر على اللبنانيّين.. وخبير جيولوجي يُطمئن: اهدأوا

أكد الخبير الجيولوجي طوني نمر أن “الإحداثيات تقول أن الزلزال حصل على عمق 10 كلم عند الساحل الحدود بين سوريا وتركيا”.

وأضاف للـ “الجديد”: “نحن في منطقة زلزالية وعلينا أن نتقبل الفكرة كما علينا أيضًا أن نهدأ، لأن الزلزال بعيد عن لبنان”.

يأتي ذلك بعد أن هرع سكان بعض المناطق اللبنانية، لا سيما الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الساحات والشوارع بعد هزة أرضية قوية شعروا بها على خلفية الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا.

فقد امتلأت باحة معرض رشيد كرامي في طرابلس بسكان المدينة للاحتماء فيه بعد الهزة القوية التي ضربت المنطقة. كما أفيد بإطلاق نار تحذيري في الهواء مع إطلاق التكبيرات عبر مآذن الجوامع.

هذا ونزل أهالي بعض البلدات في عكار إلى الشوارع في حالة من الهلع.

كما شعر سكان منطقة صور بالهزة الأرضية وهرع بعض الأهالي الذين يقطنون في الطبقات العليا إلى الساحات والشوارع خوفًا من هزات ارتدادية أخرى.

فيما خرج عدد كبير من المواطنين بسياراتهم إلى محيط حرش بيروت، بعد شعورهم بالهزة ما أثار الخوف والهلع في نفوسهم. كما تشهد شوارع العاصمة ولاسيما منطقة الطريق الجديدة – قصقص، حركة سير كثيفة.

كذلك نزل سكان الأوزاعي ومشروع مزهر في الناعمة إلى الشارع، خوفًا من حدوث أي انهيارات من جراء الهزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أنّ زلزالين وقعا في هاتاي، الأول بقوة 6.4 في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 في منطقة سمنداغ.