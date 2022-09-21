الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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الهيئات الاقتصادية تلتقي فريق عمل السفارة الفرنسية

منذ 4 دقائق
اجتماع للهيئات الاقتصادية

اجتماع للهيئات الاقتصادية

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عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لنبان مع فريق العمل الإقتصادي في السفارة الفرنسية برئاسة الملحق الاقتصادي في المنطقة فرانسوا سبورير، وتم خلاله مناقشة تنمية التعاون الإقتصادي الثنائي وحاجات دعم وتحفيز القطاع الخاص اللبناني، كما تم خلال اللقاء عرض خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي المالي والاقتصادي.

بداية رحب شقير بالوفد، شاكراً فرنسا على ما قامت به تجاه لبنان، والذي توج بزيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الأولى، في اليوم التالي لكارثة إنفجار مرفأ بيروت، وكذلك بإرسال باريس مساعدات سخية للبنان لمواجهة الأزمات الحادة التي يواجهها.

وقال شقير “بينما يواجه البلد خطر إنهيار اقتصاده، فإننا نثمن عالياً إلتزام فرنسا بإنقاذ لبنان وما تبذله من جهود جبارة لمساعدنا، والدفع لإقرار الإصلاحات وعكس اتجاه الإنهيار المتسارع منذ ثلاث سنوات”.

وأكّد أنّ الهيئات الإقتصادية بكل مواقفها وتحركاتها تشدد على تنفيذ الإصلاحات الشاملة خصوصاً تلك المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنّ الهيئات بادرت منذ حوالي أربعة أشهر ومع الفوضى السياسية الحاصلة في البلاد، على إعداد خطة تعافي مالي وإقتصادي، وقد كلفت لهذا الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصاً من القطاعات الإقتصادية الاساسية وخبراء في الإقتصاد والمال وقانونيين”.

وقال شقير “لقد حرصنا على أن تكون خطتنا واقعية ومبنية على أرقام حقيقية وعلى أسس إقتصادية ومالية وإجتماعية واضحة، كما حرصنا على أن تكون مقبولة من الشعب اللبناني. وهذا برأينا يضع لبنان على طريق الصحيح للبدء في عملية التعافي والنهوض”.

من جهته، أعرب سبورير عن سروره لتكليفه بالعمل في لبنان، مؤكداً أنّ العلاقة بين فرنسا ولبنان مميزة وخاصة، وهذا يظهر بكلّ المناسبات الهامة التي تعقد في فرنسا حيث يكون لبنان حاضراً على الدوام خصوصاً من قبل الرئيس ماكرون.

وقال سبورير “حتى لو كان هناك مشاكل كبيرة على مستوى العالم، فإن الرئيس ماكرون يولي لبنان أهمية خاصة”، مشيراً في هذا الإطار الى لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك”.

وأكّد سبورير “اننا وصلنا في لبنان الى مرحلة لا يفيد فيها الكلام، إنما المطلوب أفعال لا سيما إقرار الإصلاحات المطلوبة والتوقيع مع صندوق النقد الدولي”.

وأكّد اهتمام فرنسا يالقطاع الخاص اللبناني، معرباً عن حرصه على إبقاء التواصل والتعاون مع الهيئات الإقتصادية لما فيه تحقيق مصلحة لبنان وإقتصاده.

بعد ذلك، عرض فريق عمل الهيئات الاقتصادية المؤلف من: نقولا شماس، صلاح عسيران، نبيل فهد وبول أبي نصر، خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي الإقتصادي والمالي. ثم دار نقاش مع فريق عمل السفارة الفرنسية حولها.

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