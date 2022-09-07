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الهيئات تطلق خطتها للتعافي المالي غداً... ما الخطوة الأولى المطلوبة؟

منذ 18 دقيقة
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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تعقد الهيئات الاقتصادية مؤتمراً صحافيا يخصص للإعلان عن خطتها للتعافي المالي والاقتصادي، وذلك في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

وكانت “المركزية” كشفت الاسبوع الماضي عن هذه الخطة التي نالت اعجاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ، بعد ان اجتمع وفد من الهيئات معهما وشرح مضامين الخطة التي تعتمد على اعادة الودائع للمودعين خلال مدة من الزمن دون التأثير على مالية الدولة أو على خطة النهوض الاقتصادي.

وأشار عضو اللجنة التي شكلتها الهيئات الاقتصادية صلاح عسيران لـ “المركزية” إلى أن “علينا القيام بخطوات اولى إيجابية كتنفيذ الإصلاحات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا سيشكل صافرة البداية لاستثمارات أكثر بالاقتصاد اللبناني مما سيرفع الأصول المنتجة لزيادة انتاجها وتقوية زخمها للسيولة. لقد قيل في الخطة إنه لا يجب إعادة إحياء سيدر إلا ضمن p.p اي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وليس ضمن قروض سيادية كما هو مطروح حتى الآن في سيدر وذلك كي لا نحمل الدولة المزيد من القروض التي تمنعها من تسديد التزاماتها تجاه صندوق النقد واليوروبوندز بعد التفاوض مع حاملي السندات”.

    المصدر :
  • المركزية

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