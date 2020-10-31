الهيئة اللبنانية للعقارات: لضرور اتخاذ الإجراءات قبل موسم الأمطار

شددت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان بعد اجتماعها، على “ضرورة متابعة كل ما يرتبط بسلامة الأبنية، ولا سيما مع الأمطار الآتية وفاجعة انفجار مرفأ بيروت”.

وتحدث نائب الرئيس عماد الحسامي عن “تقنية FLASHING، وهي مواد لاصقة تغلف الإسمنت وغير مكلفة وتتماشى مع الظروف المالية، وتحمي وتعزل الحديد من الصدأ والاهتراء لعشرات السنين”.

وناشد البيان “وزارة الأشغال والبلديات، تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية للشوارع العامة والأزقة من الأتربة والنفايات والمخلفات التي تساهم في قلب المياه بشكل عكسي، فينتج منها فيضانات وسيول جارفة قد تسبب الانهيارات والخسوف وجر التربة، وخصوصا في المناطق المتضررة جراء الانفجار”.

ودعا المواطنين “تفاديا لأي أضرار محتملة وخسائر، إلى أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية عند شكهم بأي ضرر محتمل قد يؤثر سلبا على السلامة العامة وسلامة المباني، ويقوموا بإبلاغ الجهات المختصة والبلديات”.