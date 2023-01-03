"الواقع الصحيّ" في لبنان بين شيخ العقل ومجلس نقابة الأطباء

تناول شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة – فردان، الواقع الصحي عموماً ودور نقابة الأطباء حيال التحدّيات الصحية الراهنة، خلال استقباله وفداً من مجلس النقابة برئاسة النقيب يوسف بخاش، وعضوية عضوي المجلس حبيب حزقيال والدكتور سعد أبو همين والمستشارين القانوني المحامي ميشال ريشا والاعلامي انطوان الحايك، في حضور عضو المجلس المذهبي زهير عمر.

بعد اللقاء، أشار بخاش إلى أنّه تمّ التطرق إلى الوضع الصحي، “وأكدنا أننا كنقابة متمسّكون بالوطن والأطباء ونعمل بكل جهد كي يبقى الطبيب اللبناني واقفاً الى جانب المريض ويؤدي مهمته الإنسانية على أكمل وجه”.

أضاف: “هناك العديد من التحديّات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نواجهها، ولكن النقابة تحاول التعامل إيجابًا حيال الوضع الراهن وتسفيد من الواقع الراهن ومشكلاته، لرسم سياسة صحية سليمة ومستقبلية للوطن”.

كما استقبل الشيخ أبي المنى رئيس جمعية “الغد للتنمية والإسكان” الوزير السابق عادل حمية وعضو الهيئة الإدارية نديم نمور، واطّلع منهما على واقع الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

هذا وأوفد شيخ العقل قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وعضو المجلس المذهبي المستشار الشيخ وسام سليقا والمستشار الشيخ دانيال سعيد الى السفارة البابوية في حريصا، لتقديم التعازي بإسمه بالبابا بنديكتوس السادس عشر.

وسلّم الوفد السفير البابوي باولو بورجيا رسالة من شيخ العقل في هذا الخصوص.

كذلك، أجرى الشيخ أبي المنى اتصال تعزية بوفاة نقيب شعراء الزجل جورج أبو أنطون.