الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024 |
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الوزر حمية من المطار: فصلنا الإنترنت عن المطار.. وتحديد الخرق سيكون خلال أيام

منذ 28 دقيقة
الوزير علي حمية في مطار رفيق الحريري الدولي

الوزير علي حمية في مطار رفيق الحريري الدولي

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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للطيران المدني في المطار، ان” المطار يعمل بشكل طبيعي اليوم، ولم يكن هناك أي مشكلة بخصوص الرحلات الجوية”، موضحا ان “حوالى 70 في المئة من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويُعمل على الأخرى بشكلٍ متتالٍ”.

وقال: “نحن إدارة رسمية وعلينا تفعيل الامن السيبراني، وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال، وقد حصل بعض الاضرار والعمل جار لتصحيحها”.

أضاف: “هناك إجراءات احترازية، فقد فصلنا الانترنت عن المطار وذلك لحصر الاضرار” .

وردا على سؤال عن تحديد نوع الخرق، قال: “العمل جار مع الاجهزة الامنية المختصة، والاجابة ستكون خلال ايام لتحديد اذا كان الخرق داخليا او خارجيا”.

واعلن ان “التحدّي اليوم هو أن نقوم بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها لكي لا يتكرر ما حدث ونكون 99 في المئة في أمان”.

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