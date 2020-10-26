الوزير المجذوب​: نعمل على انقاذ العام الدراسي.. والأولاد سيذهبون الى المدارس

أشار ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، الى انه “قبل ان نتخذ اي قرار تعليمي نقوم بإستطلاع اراء الاطباء ولجنة ​كورونا​، و​لجنة التربية​ واللجنة الصحية النيابية وهذا الامر يهدف الى اتخاذ افضل قرار ممكن”، موضحاً ان “المدرسة هي جزء من المجتمع فمن غير المقبول ان يتم فتح كل المحلات والابقاء على ​المدارس​ مغلقة لذلك ذهبنا الى التعلم المدمج بين الحضوري والتعلم عن بعد”.

وشدد المجذوب على ان “الهدف من هذه القرارات هو انقاذ ​العام الدراسي​ ومن المفروض ان نكون تعرفنا هذه ​السنة​ اكثر على وباء كورونا فمن الممكن ان يبقى الوباء معنا الى اخر ايام الصيف المقبل، لذلك نعمل على انقاذ العام الدراسي، والأولاد سيذهبون الى المدارس، مع تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية”.