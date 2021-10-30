الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير بوشكيان جال صناعيا في زحلة

30 - أكتوبر - 2021
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

A A A
طباعة المقال

تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم كاسكادا مول. وجال في أقسامه ومحلاته، وتنقل بين طبقاته، بهدف دراسة امكانية تحويله إلى مركز صناعي وتجاري وصالات معارض متخصصة ونقاط بيع محددة للمنتجات اللبنانية. ويكون المركز مقصدا للبيع بالتجزأة وللعلامات التجارية يؤمه المستهلكون وتجار الجملة والمفرق. كما يوضع على خارطة الأماكن العامة السياحية والتجارية بحيث يكون معلما اقتصاديا وسياحيا للبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.

ودعا الوزير إلى تجهيز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، فيكون محركا للاقتصاد في البقاع ويخفف الركود ويؤمن فرص عمل جديدة.

وكان الوزير بوشكيان تفقّد صباحاً في زحلة مصانع سكاف فارم للألبان والأجبان وسوبرجوس للعصائر وميكتل للكيميائيات والدهانات. والتقى أصحاب المؤسسات وهنّأهم على طرق التصنيع الجيّد.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاتحاد العمالي العام
    الاتحاد العمالي: تجويع 200 عائلة في الذوق والجية برسم المسؤولين
    الوزير عباس الحلبي
    الحلبي يبحث مع رابطة التعليم الثانوي في مطالبها
    قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL
    قائد الجيش يوقع مع وفد الماني اتفاقية تعاون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟