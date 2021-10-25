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الوزير جوني القرم عرض مع السفير الاسباني سبل تطوير التعاون في مجال الاتصالات

25 - أكتوبر - 2021
وزير الاتصالات جوني القرم والسفير الاسباني

وزير الاتصالات جوني القرم والسفير الاسباني

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اإلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري يرافقه الملحق التجاري في السفارة، وجرى بحث في العلاقات اللبنانية الاسبانية وسبل تطوير أطر التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات.

واطّلع الوزير القرم من السفير فيري على تفاصيل وأهداف المؤتمر الذي عقد في اسبانيا في أيلول الماضي وتم بنتيجته رصد الحكومة الاسبانية مبلغ ٥٠ مليون يورو لدعم دراسات جدوى في كل أنحاء العالم، وتم الاتفاق على استكمال التواصل في هذا الاطار.

واستقبل الوزير القرم وفدا من نقابة موظفي هيئة “اوجيرو” برئاسة النقيب ايلي زيتوني، وجرى خلال اللقاء عرض أحوال موظفي الهيئة كما تم مناقشة قضاياهم وهواجسهم، لا سيما لناحية تطبيق القانون ٢٠٠٢/٤٣١.

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