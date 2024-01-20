الوزير حجار: المجتمع الدولي تراجع عن دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان

استقبل نائب رئيس المكتب السياسي ل “الجماعة الإسلامية” في لبنان بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في حضور رئيس مكتب صيدا هاني الحريري وعضو المجلس البلدي حسن الشماس وعضو القسم السياسي محمد الزعتري ومسؤول العلاقات العامة في الهيئة الإسلامية للرعاية إيهاب توتونجي.

وتم خلال اللقاء التداول بالشؤون الجنوبية عامة والصيداوية خاصة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وسُبل تحصين المجتمع والتعاون لتأمين صمود اللبنانيين على كافة الصعد، واحتضان النازحين وإغاثتهم.

كما تناول اللقاء الأوضاع الاجتماعية والحياتية والمعيشية في صيدا ودور مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الوزارة لما فيه خدمة المجتمع والمواطن اللبناني.

وأشار حجار إلى أن “المجتمع الدولي تراجع عن دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وهذا المجتمع يشاهد هذا العدوان الهمجي ويواكبه دون أي دعم للنازحين جرّاء هذا العدوان، وعلى هذا المجتمع الدولي أن يأخذ قراراً واضحاً تجاه الفقراء والنازحين في لبنان”.