الوزير حجار: لا ممر لخروج النازحين السوريين إلا من خلال النظام السوري!

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار: ” ان مفوضية النازحين ترفض تسليم داتا النازحين السوريين للدولة اللبنانية لأسباب غير منطقية.

حجار وخلال برنامج “الأحد مع ماريو” عبر lbci كشف أنه هناك، “اكثر من مليون و٦٠٠ الف نازح الداتا خاصتهم موجودة لدى unhcr منهم اكثر من مليون و٣٠٠ الف يحصلون على مساعدات وداتا الunhcr دقيقة جدا وعلى بصمة العين”.

اضاف الوزير حجار: “نريد الداتا لأننا نعرف ان لدينا فوق ال٥٠ الف سوري يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد ان هؤلاء مسجلون كنازحين ونريد ان نحصل على الداتا لنبلغ المفوضية ونمنع عودتهم الى لبنان بما انهم يذهبون ويعودون”.

ولفت حجار الى ان هناك تقاريرا من الامن الداخلي تؤكد ان عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها والمشكلة ان القوى الأمنية لم تتحرك وفي الممارسة… هناك تساهل في تطبيق القوانين في لبنان.

على صعيد اخر قال: “نتخوّف ان تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها”.

وتمنى حجار ان يكون لبنان في موقف وديناميكية وحركة في جامعة الدول العربية والا نكون مغيّبين عن كلّ تطورات المنطقة.

وختم حديث بالتأكيد على الاّ ممر لخروج النازحين السوريين الا من خلال النظام السوري.