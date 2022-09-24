الوزير حجار يحذر من زيادة عدد قوارب المهاجرين مع اقتراب الشتاء

حذر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار من زيادة عدد قوارب المهاجرين مع اقتراب الشتاء.

وقال حجار في حديث عبر قناة الجزيرة: “حذرنا المجتمع الدولي من عدم قدرتنا على تحمل عدد اللاجئين السوريين الكبير”.

ولفت حجار إلى أننا “سنعاني في الشتاء من أزمات متعددة وهناك احتمال كبير بزيادة عدد قوارب المهاجرين خاصة مع قرب فصل الشتاء”.

مضيفاً: “أبلغنا الجميع أن الوضع في لبنان خطير جدا وعلينا أن نجد حلا للاجئين السوريين”.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية.

وأكد الجيش في بيان أن الموقوف اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد قالت في بيان، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الأشخاص قبالة ساحل طرطوس السوري.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، طالبا منه التشدد في مراقبة الشواطئ اللبنانية، لمكافحة ما سماه موضوع رحلات الهجرة غير النظامية.