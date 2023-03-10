الوزير حجار: 10,459 أسرة لبنانية جديدة ستستفيد من "أمان"

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بيان حول برنامج أمان، جاء فيه:

“بعد المراجعات العديدة من المواطنين واستناداً إلى التّوصيات المتكرّرة للجنة الوزاريّة لبرنامج “أمان” بتوسيع مروحة المستفيدين، نظراً للظروف الاقتصاديّة الصعبة، وبعد مشاورات مع الشّركاء وبالتنسيق مع البنك الدوليّ، بادرَ وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، إلى تقديم اقتراحٍ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحصل على موافقة الأخير الاستثنائية عليه بتاريخ 5/3/2023.

ويشمل الاقتراح استفادة عدد أكبر من الأسر الأكثر فقراً وفقاً للمعايير التالية:

-الأسر الصغيرة: ذوو الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ، التي كانت قد تسجلت، وتمّت زيارتها وخضعت لتقييم ما بعد الزيارة للتأكد من أحقيتها من الاستفادة.

وبعد هذه الموافقة الاستثنائيّة، ستستفيد 10,459 أسرة لبنانيّة جديدة من البرنامج على أن يبدأ الدفع لها آخر شهر أيار 2023″.