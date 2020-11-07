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الوزير حسن: عند إقرار الإقفال يجب أن نهيئ كل الظروف لإنجاحه وليس فقط إعلان أننا أقفلنا أسبوعين

منذ 17 ثانية
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على “ضرورة دخول المستشفيات الخاصة معركة مواجهة الوباء”، معتبرا أنّه “من غير المسموح ومن غير المبرر ترك العاصمة الجريحة، وخاصة بعد إنفجار المرفأ، ومن واجب المستشفيات التفاعل مع الوزار وتشريع الأبواب للمرضى المصابين بكورونا”.

وأوضح خلال افتتاح قسم العناية الفائقة في مستشفى مشغرة الحكومي في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أنّه “لأخذ قرار الإقفال هناك أكثر من معطى، والمعطى الصحي لوحده ليس معيارا، وعندما نأخذ قرار الإقفال يجب أن نهيئ كل الظروف لإنجاحه وليس فقط إعلان أننا أقفلنا أسبوعين”.

بدوره شكر نصرالله الوزير حسن باسم أبناء المنطقة، كاشفا عن ” طموح استكمال تجهيز المستشفى من كل ما يلزم حتى يتمكن من القيام بجميع الأعباء الصحية والطبية اللازمة للمنطقة وأبنائها”.

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