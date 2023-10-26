الوزير حمية: المطار لم يغلق وتم اتخاذ إجراءات لأي أمر طارئ

أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مؤتمر صحفي من مبنى مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري – بيروت، إلى أنّ موضوع المراقبين الجويين بدأ على السكة الصحيحة، وننتظر أجوبة 15 شركة لتدريب مراقبين جدد.

وأوضح أنّه في السابق “أخذنا إجراء لتعيين 25 مراقبًا جديدًا لإدارة الملاحة الجويّة، وأخذنا قرارًا لتعاقد وزارة الأشغال مع معهد لتدريب المراقبين”.

إلى ذلك، أعلن حمية أنّه سيتم البدء بإجراء مباريات لتوظيف 25 إطفائياً في مطار رفيق الحريري”.

وحول مستندات الطيران المدني وما أُشيع عن نقلها من مطار رفيق الحريري، لفت إلى أنّ “مستندات المطار للمطار وتبقى فيه، وتم اتخاذ إجراءات لأي أمر طارئ”.

وأشار حمية إلى أنّ “المطار لكل اللبنانيين، والوضع الآن نتأثر فيه جميعًا. بالتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط نحاول بالموجود أن نؤمن استمرارية عمله”.

وأكّد أنّه “تم تنفيذ خطة من أجل المطار لكي نكون على جهوزية، وأصبح الأمر عند جهاز أمن المطار ومديرية الطيران المدني وطيران الشرق الأوسط”.

وشدد حمية على أنّ “وزارة الأشغال تُعنى بمطار رفيق الحريري وليس بشركة طيران الشرق الأوسط، والمطار مستمر بتأدية واجباته، وشركة طيران الشرق الأوسط تأخذ قراراتها بناء على معطياتها”.

ولفت إلى أنّ “مطار رفيق الحريري لم يُغلق، فهو ما زال يعمل ولكن شركة “طيران الشرق الأوسط” خففت رحلاتها لأسباب تتعلق بشركات التأمين”.