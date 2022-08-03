الوزير حمية: قمنا بهذه الخطوة انطلاقاً من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في تغريدة الى انه ‏سمح للباخرة LAODICEA السورية الأتية من روسيا الاتحادية مرورا بلبنان إلى سوريا بالمغادرة من قبل رئاسة مرفأ طرابلس وذلك وفقاً للأصول القانونية اللبنانية انطلاقاً من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا.

وكانت أوكرانيا قد طالبت المدعي العام اللبناني، الأربعاء، بإعادة فتح تحقيق حول سفينة تقول كييف إنها تحمل حبوبًا مسروقة.

وذكر سفير أوكرانيا لدى لبنان “إيهور أوستاش”، في مؤتمر صحفي في مبنى السفارة بالقرب من بيروت، أن طلب إجراء مزيد من التحقيقات يستند إلى أدلة جديدة جمعها قاض أوكراني وسلمها إلى لبنان يوم الاثنين.

ورفع المدعي العام اللبناني “غسان عويدات” أمر الحجز الأول للسفينة لاوديسيا الذي كان قد أصدره في الأسبوع الماضي بعدما تبين له عدم وجود شبهة جنائية.

يشار إلى أن السلطات اللبنانية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن حجز السفينة الراسية في ميناء طرابلس للتحقق من حمولتها التي تدعي أوكرانيا أنها حبوبًا مسروقة من أراضيها. وكشفت الخارجية اللبنانية أنها تلقت “عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية”.