الوزير حمية: نسعى للوصول إلى إيرادات من المرفأ تصل إلى 300 مليون ​دولار​

أشار ​وزير الأشغال​ العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية، الى أن “ما حدث في ​مرفأ بيروت​ كارثة كبيرة وتوقعنا انهيار الجزء الشمالي منذ شهور”، لافتا الى أنه “لم يتضرر أحد جراء انهيارات اليوم وقمنا بفرض طوق أمني ومنع الدخول إلى المنطقة المهددة”.

وأضاف حمية، في تصريح ل​قناة “الجزيرة”: “نسعى للوصول إلى إيرادات تصل إلى 300 مليون ​دولار​ من مرفأ بيروت”، مشيراً إلى أن “مرفأ بيروت يعمل على قدم وساق ونسبة تشغيله 70%”.

ولفت حمية الى أن “الجدول الزمني لإعادة إعمار المرفأ سيتم تحديه نهاية الصيف وقادرون على تمويله من الإيرادات”.

وأردف، “إعادة إعمار المرفأ قريبا والفرصة متاحة للجميع للمساهمة باستثناء الشركات الإسرائيلية”.

من جهة أخرى أكد حمية أنه “لم تصل أي إثباتات أوكرانية تفيد بأن ​القمح​ المحمول على ​السفينة​ السورية مسروق”.