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الوزير حمية ينشر فيديو صادم ويتساءل.. "من المسؤول"؟

منذ 46 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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كتب وزير الأشغال العامة علي حمية في منصة “إكس”:

“برسم الرأي العام:

ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات؟

الفيديو بتاريخ اليوم السبت ١٣-١-٢٠٢٤ لقناة المياه “فرفوري ” في الضبية، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة التي تواصل عملها ليلاً ونهاراً هناك وما زالت تقوم بذلك.

للعلم فقط والتذكير بأن رمول الورش التي توضع في هذه القناة، مصدرها ورش البناء في أعالي المنطقة، وهي ستتسبب حتماً في رفع منسوب المياه فيها ومن ثم فيضانها مع الرمول نحو الأوتوستراد، مما سيؤدي الى انسداد مجاري التصريف عليه ، وبالتالي تجمع للمياه وإقفال الطريق.

أيُعقل ذلك؟ هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟”

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